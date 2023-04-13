"Erdoğan Balkanlar'a her türlü desteği vermiştir"

Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk başta olmak üzere birçok Balkan ülkesinden; siyasi parti genel başkanları, parlamenterler, sanatçılar ve akademisyenler, 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ı desteklediklerini bildiren bir basın açıklaması yaptı.
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ VURGUSU
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Balkanlarda İstanbul'a gelen misafirlere teşekkür ederim. Gönül cografyası kavramıyla ifade ediyoruz. Pasaportlarımız farklı da olsa gönlümüzde ve zihnimizde hiçbir farklılık yok. Bizi biz yapan değerleri zihnimiden kaçırırsak, yerimizi yanlış tespit etmiş oluruz. Bu kardeşlik bu coğrafyada devam edecek. Türkiye'nin kalbi sınırları Bosna'dan Üsküp'ten başlar. Bu bizim yaklaşımımız. 85 milyon vatandaşımızla bağımız nasılsa, Balkan coğrafyasındaki kardeşlerimizla aynıdır." dedi.
ERDOĞAN, ULUSLARARASI ETKİYE SAHİP OLDUĞUNU KANITLADI
Kosova Adalet Partisi Genel Başkanı Ferit Agani, "Böyle bir olay sadece Türkiye'yi bağlamıyor, bütün Balkanları ilgilendiriyor. Kosova devleti olarak selamımızı getirdim. Kosova, Balkanlar'ın en genç devleti. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte, uluslararası bir etkiye sahip olduğunu kanıtladı." diye konuştu.
İSTİKRARIN DEVAMINI TEMENNİ ETMEKTEYİZ
Karadağ Rojay Meclis Başkanı Almir Avdiç ise şu ifadeleri kullandı: "Tarihi ve kültürel bağlarımızı sürdürüyoruz. Biz Türkiye'yi ve Türk halkını seviyoruz. Boşnaklar burada iyi standartlarda yaşıyorlar. Türkiye ne kadar güçlü olursa Balkanlar'a o kadar yardımcı olacaktır. Biz de Balkanlar'da güçlü olan Türkiye sayesinde her alanda istifade ediyoruz. Türkiye'de istikrarın devamını temenni etmekteyiz. AK Parti döneminde Balkanlar'a, Türkiye'nin çok ciddi desteği olmuştur. Yurtdışına çıktığınızda Türkiye'nin gücünü açıkça göreceklerdir."
ANA DEVLETİMİZİN BEKASI ÖNEMLİDİR
Kuzey Makedonya önceki dönem Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, "100 yılda göremediklerimizi 20 yılda gördük. Biz o zor coğrafyada yaşarken, bir istediysek ana devletinizden iki aldık. Biz Rumeli insanı olarak müteşekkiriz. Ana devletinizin bekası benim için Rumeli'den önemlidir. Türk insanının insiyatifini hissetmekteyiz. Seçimler, Türkiye için ne kadar önemliyse Balkanlar için de önemlidir. Erdoğan Balkanlar'a her türlü desteği vermiştir. Güçlü olmayınca Balkanlar'a ne olduğunu tarih yazmaktadır." açıklamasında bulundu.
RUMELİ HEYETİ BASIN AÇIKLAMASINA KATILAN TEMSİLCİLER
1- Ferit AGANİ – Kosaova Adalet Partisi Genel Başkanı
2- Visar KORENİCA – Kosava Milletvekili
3- Eman RRAHMANİ – Kosova Milletvekili
4- Salih MURAT – Kuzey Makedonya Önceki dönem Anayasa Mahkemesi Başkanı
5- Bilerim SEYDİU – Bessa Partisi Genel Başkan Yardımcısı – Jelina Belediye Başkanı
6- Bessar DURMİŞİ – Tetova Meclis Başkanı
7- Sedat SÜLEYMANİ – Kuzey Makedonya Önceki Dönem Bakan Yardımcısı – MKYK Üyesi
8- Almir AVDİÇ – Karadağ Rojay Meclis Başkanı
9- Süleyman BAKİ – Kuzey Makedonya Ensar Derneği Başkanı
10- Işık AHMET – Şehit Dr. Sadık AHMET'in eşi
11- Hüseyin Blendi Klosi - Arnavutluk Sosyalist Parti Milletvekili
12- Anduel Tahiraj - Arnavutluk Milletvekili
13- Sinan İdrisi - Arnavutluk Başbakan Danışmanı
14- Ahmet Hacıosman - Batı Trakya Eski Milletvekili / Yunanistan