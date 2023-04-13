"Erdoğan Balkanlar'a her türlü desteği vermiştir"

İSTİKRARIN DEVAMINI TEMENNİ ETMEKTEYİZ

Karadağ Rojay Meclis Başkanı Almir Avdiç ise şu ifadeleri kullandı: "Tarihi ve kültürel bağlarımızı sürdürüyoruz. Biz Türkiye'yi ve Türk halkını seviyoruz. Boşnaklar burada iyi standartlarda yaşıyorlar. Türkiye ne kadar güçlü olursa Balkanlar'a o kadar yardımcı olacaktır. Biz de Balkanlar'da güçlü olan Türkiye sayesinde her alanda istifade ediyoruz. Türkiye'de istikrarın devamını temenni etmekteyiz. AK Parti döneminde Balkanlar'a, Türkiye'nin çok ciddi desteği olmuştur. Yurtdışına çıktığınızda Türkiye'nin gücünü açıkça göreceklerdir."