Kadim Dostlar’dan Cumhur İttifakına tam destek geldi

Kadim Dostlar Grubu olarak bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorulmadan ve dinlenmeden mücadelesini sürdürdüğüne ve haklı davasından en ufak bir taviz vermediğine şahitlik ettiklerini vurgulayan Yakup Sucuoğlu yaptığı açılış konuşmasında "Malum olduğu üzere şu anda çok önemli bir seçimin arifesindeyiz. Bu seçimin çok önemli olduğunu dost düşman herkes tarafından ifade ediliyor. Biz 1973 yılından beri girdiğimiz her seçimin bir önceki seçimden daha önemli olduğunu müşahede etmiş bir nesiliz. 1973 seçimi 1969'dan da 1965'ten de hatta 1950 seçiminden bile daha önemliydi. Neden? Çünkü ilk defa milli ve manevi değerleri önemseyen milletimizin ruh köküne bağlı bir parti yani Milli Selamet Partisi bu seçimlere giriyordu. O yıllarda bir nefer olarak aramızda bulunun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre sonra MSP'nin İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığına ve daha sonra kurulan Refah Partisinin il başkanlığını yapmıştır. Cumhurbaşkanımızın bundan sonra siyasi hayattaki aktif rolü hepimizin malumudur. Görev yaptığı her kademede "Önce ahlak ve maneviyat" şiarına bağlı kalmış yaptığı başarılı çalışmalarla biz Kadim Dostları'nı onurlandırmıştır. Bu başarılı çalışmaları sebebiyledir ki, ülkemiz bugün süper güç denilen ülkelerin yapamadığı insansız hava kara ve deniz silahlarını yapar hale gelmiş ve ülkemizi "Dünya 5'ten büyüktür" diyebilecek bir güce eriştirmiş bulunmaktadır" dedi.

"CUMHURBAŞKANININ YAPTIĞI HİZMETLERLE BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE EDİLDİ"

Sucuoğlu, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı hizmetlerle Bütün bu kazanımlar arka arkaya kazanmış olduğumuz seçimlere borçluyuz. Başta her seçim bir önceki seçimden daha önemlidir Ülkemiz önce Erbakan Hocamız ve sonra Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu seçimleri eğer kazanmamış olsa idi.. biz bugün sahip olduğumuz birçok şeyden mahrum kalmış olacaktık. Bundan dolayı ülkemiz ve insanımız adına maddi ve manevi olarak sahip olduğumuz bu kıymetli değerleri taçlandırmak için 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı'nın kazanması çok önemli hale gelmiş bulunmaktadır. 14 Mayıs seçim zaferi ile başta Erbakan Hocamızın hayali olan Ayasofya Cami.. Başörtüsü.. İmam Hatiplerin katsayı sorunlarının çözülmesi.. Milli Sanayi Hamlesi, 15 Temmuz darbesini bertaraf ederek ülkemizin FETÖ kamuflajı ile ABD'nin hakimiyeti altına girmekten kurtarması, Ayasofya Camii Kebir'in ibadete açılması.. Taksim ve Çamlıca Tepesi'ne olduğu gibi büyük camiler yapması, çürümüş ve kaderine terk edilmiş yıkılmak üzere olan yüzlerce vakıf eserini tekrar eski kimliğine kavuşturması, Bağımsızlığımızın teminatı Savunma Sanayii ile İHA, SİHA, Millî Muharip Savaş Uçağı, Uçak Gemisi, helikopter, tank ve füze gibi silah araç ve gereçlerini geliştirmesi ve TOGG adlı yerli otomobili üretmesi, Şehir Hastaneleri ve diğer sağlık hizmetleri, Mavi vatan alanı ile yerli imkânlarla doğalgaz ve diğer enerji kaynaklarını ülkemize kazandırması, Konut açığını, TOKİ eliyle altyapısı çözülmüş, güvenli ve sağlam Toplu Konutlar yaparak çözmesi, Ülkemizin tüm altyapısını (havalimanları, köprüler, yollar, tüneller, Marmaray, Avrasya vs.) yenileyerek gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkarmış, Yaptığı sulama kanalları ve barajlarla topraklarımızı bereketlendirmiş., Ülkemize nükleer enerjiyi kazandırmıştır, Ülkemizin başına gelen tüm felaketlere rağmen Milli gelirimizi üçe katlamıştır. Ancak, bu yürüyüşü durdurmak ve ayağımıza çelme takmak isteyenler var. Bunların özerklik ve öz yönetim söylemleri ile ülkemizi bölmeye çalışanlarla ittifak içinde olduklarını görmekteyiz. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'na karşı kurulmuş olan ve bir masa etrafında oluşan bu ittifak.. halkımıza kaostan başka bir şey vadetmemektedir. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde ülkemizin üzerinde tezgâhlanan oyunları bozmak ve ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasının devamı için Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu.. Cumhur İttifakı'nı desteklediğimizi ilan ediyoruz" dedi.

"BU YÜRÜYÜŞÜ DURDURMAK VE AYAĞIMIZA ÇELME ATMAK İSTEYENLER VAR"

Grup, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yorulmadan ve dinlenmeden mücadelesini sürdürdüğüne ve haklı davasından en ufak bir taviz vermediğine şahitlik ettiklerini vurgulayarak, "Türkiye'nin, terörden arınmış, Türk Cumhuriyetleri, İslam ülkeleri ve diğer dost ülkelerle kurulacak yeni birlikteliklerle daha güçlü bir döneme hazırlanıyor. Ancak, bu yürüyüşü durdurmak ve ayağımıza çelme takmak isteyenler var. Bunların özerklik ve öz yönetim söylemleri ile ülkemizi bölmeye çalışanlarla ittifak içinde olduklarını görmekteyiz. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'na karşı kurulmuş olan ve bir masa etrafında oluşan bu ittifak, halkımıza kaostan başka bir şey vadetmemektedir. Halbuki Cumhurbaşkanımız, bütün insanlığa kaos yerine merhamet medeniyetini kurmayı teklif ediyor. 'Daha adil bir dünya mümkün' diyen Cumhurbaşkanımız, bizi Türkiye Yüzyılı bayrağı altında toplanmaya çağırıyor.14 Mayıs'ta yapılacak seçimde ülkemizin üzerinde tezgahlanan oyunları bozmak ve ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasının devamı için Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu, Cumhur İttifakı'nı desteklediğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.