İsmail Saymaz, CHP’nin milletvekili listelerine isyan etti: Hangi motivasyon ile bu listelere oy versinler?

CHP'li gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin milletvekili aday listesi üzerinden sert eleştirilerde bulundu. DEVA, Gelecek ve DP'ye verilen vekil sayılarının CHP'lilerin motivasyonunu kırdığını ifade eden Saymaz,"CHP örgütlerinde 20 yıl çalışarak aday olacğaına, DEVA Partisi'nde kurucu olup aday ol. Adamlar böyle düşünür." dedi. Saymaz, DEVA, Gelecek ve DP'nin seçime tek girmesi halinde veriklen vekil sayılarını asla göremeyeceğini de sözlerine ekledi.
CHP'NİN VEKİL LİSTESİ KRİZ ÇIKARDI
CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakı bir arada tutabilmek için her türlü tavizi veriyor. Kılıçdaroğlu, son olarak DEVA, Gelecek, DP ve Saadet Partisi'ne kendi listelerinden 40'ın üzerinde seçilecek yer verdi. Listenin YSK'ya teslim edilmesi sonrasında kızılca kıyamet koptu. CHP'de istifalar ve tepki açıklamaları peş peşe geldi.
DEVA PARTİSİ'NDEN SADULLAH ERGİN ÇANKAYA'DAN ADAY GÖSTERİLDİ
Daha önce Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminde Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin, DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerine girdi. Sadullah Ergin, CHP'nin kalesi olan Çankaya'dan aday gösterildi. Bu gelişme sonrası CHP'liler iyice çileden çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA'nın iç işlerine karışamayacaklarını belirterek, Sadullah Ergin'e sahip çıktı.
CHP'Lİ GAZETECİ İSMAİL SAYMAZ İSYAN ETTİ: CHP'LİLER HANGİ MOTİVASYON İLE OY VERSİN?
İsmail Saymaz katıldığı bir canlı yayında deyim yerinde ise isyan etti. DEVA, Gelecek ve DP'ye haddinden fazla yer verildiğini ifade eden Saymaz, listelerin neye göre yapıldığını anlamadığını da söyledi.
Saymaz'ın sert sözleri şöyle:
Benim saydığım kadarıyla DEVA Partisine 12 ya da 13, Saadet ve Gelecek Partisi'ne 9 ya da 10, Demokrat Parti'ye 10, İYİ Parti'ye de bazı illerde çekildiği için 5 seçilebilecek yerden toplamda ise 40 seçilebilecek yerden milletvekili verdiniz. Bu hakkaniyete aykırı. Kaç milletvekili seçilecek de 40 milletvekili verdiniz siz? Kardeşim CHP'liler kendilerini görmedikleri listelere hangi motivasyonla oy versinler?" diyen Saymaz, "Üstelik bu partilere en seçilebilecek illerden vermişler. Bunu neye göre verdiniz? DEVA bu ittifaka girmeseydi kaç milletvekili çıkaracaktı? Gelecek Partisi bu ittifaka girmedi kaç milletvekili çıkaracaktı. Bence 9 milletvekili çıkaramazdı. DEVA hiç çıkaramazdı. Ve bunun sonucunda 40 yıldır partide ter döken CHP'liler tepki gösteriyor.