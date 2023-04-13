Kapitone Kumaş Nedir, Özellikleri Nelerdir? Kapitone Kumaş Fiyatları Ne Kadar?

Kapitone işi her türlü kumaştan üretilebilmektedir. Ayrıca birçok dolgu malzemesinden de yapılabilir. Bir parça kumaştan geometrik şekillerde; baklava, kare, dikdörtgen, üçgen, yıldız gibi kapitone işleri yapılabilmektedir. Kapitone işi tarihin çok eski zamanlarına kadar dayanmaktadır. Genç kızlar evlilik öncesi çeyiz hazırlıklarında kapitone tekniğinden yararlanmışlardır. Kapitone ceketler, yelekler, yatak örtüleri, yorgan ve masa örtüleri en çok kullanıldığı alan olarak bilinir. Kapitone kumaş özellikleri nelerdir? İşte kapitone kumaş fiyatları ve daha fazlası…

KAPİTONE KUMAŞ NEDİR?

Kapitone kumaş, iki kumaş düşünün. Bu kumaşlar arasına elyaf, keçe, sünger vb. malzemeler konularak dolgu görevi yaparlar. Daha sonra muhtelif desenlerde çok iğneli makinelerde dikilip birleştirme işlemi gerçekleştirilir. İşte kapitone bu işleme denilmektedir. Bu kumaşın üzerine kalın ip, kurdele, pul payet işlenebilmektedir. Çok eski zamanlardan beri kullanılan bu teknik çeyiz eşyaları, ev perdesi gibi birçok alanda öne çıkmıştır. Özellikle soğuğu az geçirdiği için eskiden neredeyse her evde kapitoneden üretilen perdeler kullanılırmış. Kapitone makineleri üretilen kumaşlar çeyizlerde; masa örtüsü, yatak örtüsü, yelekler, ceketler, jüponlar olarak yer almıştır.

KAPİTONE KUMAŞ ÖZELLİKLERİ

Kapitone kumaş özelliklerini hazırladık. "Kapitone kumaş nasıldır" Diye merak edenler için, işte özellikler:

Çok ve çeşitli desenlerde çalışabilmek mümkündür.

Kumaşın üzerine 180 derece veya 360 derece desen yapılabilir.

Görüntüsü ile can alıcıdır.

Soğuk geçirmez.

Mont, kazak, ceket gibi ürünlerde kullanılır.

Ev tekstilinde yer alır.

Sünger, elyaf, keçe ile birleştirilebilir.

KAPİTONE KUMAŞ FİYATLARI

Kapitone kumaş fiyatları ürünün cinsine ve kullanılan sektöre göre değişebilmektedir. Ev tekstili olarak çok kullanıldığı için Türkiye'de ortalama olarak fiyatı 15 TL'den başlayarak satılmaktadır.

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