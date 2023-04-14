99 bin trafik personeli sahada

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede 14-24 Nisan tarihleri arasında Eğitim-Öğretim Dönemi ara tatili ve Ramazan Bayramı tatili süresince karayollarında yoğun trafik tedbirleri alınacağı ifade edildi. Trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla 13 helikopter ve 138 drone ile 2 bin 626 saat trafik denetimi gerçekleştirilecek.Bu kapsamda günlük 7 bin 329 trafik ekip/tim, 14 bin 178 trafik personeli olmak üzere toplam 51 bin 300 ekip/tim, 99 bin 245 trafik personeli, ayrıca 36 polis/ jandarma başmüfettişi, 6 Denetleme Başkanlığı Denetleme Grup Başkanlığı üyesi görev alacak. Merkez teşkilatı güzergâh denetimleri, Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarından oluşan 15 ekip ile sağlanacak. 44 personelden oluşan 15 ekip, farklı güzergâhlardaki trafik personelini denetlemek üzere görev alacak.Şehirlerarası otobüslerde yolcu olarak görevlendirilen 514 personel ise 1028 yolcu otobüsünü habersiz olarak denetleyecek. Yolcu otobüslerinde sıkı denetim yapılacak, şoförler araç dışına davet edilerek gerekli kontrol ve bilgilendirmeler yapılacak. Ayrıca otobüslerde yolcuların da emniyet kemeri kullanımına ilişkin denetimlere ağırlık verilecek. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmasına izin verilmeyecek. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü, diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımına ilişkin eğitim ve denetim bir arada yürütülecek.