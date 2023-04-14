AK Parti'den yeni 14 Mayıs seçimi reklam filmi: Türkiye Yüzyılı için "Doğru Adamla Yola Devam"

14 Mayıs Genel Seçimleri için yalnızca artık bir ay kaldı. Türkiye sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları için oy kullanacak. Partilerin reklam filmleri de yavaş yavaş televizyonlarda yayınlamaya başladı.
"TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN DOĞRU ADAMLA YOLA DEVAM"
AK Parti de sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı için "Doğru Adamla Yola Devam" başlığıyla yayınladığı videoda seçmenlerinin karşısına çıktı.
İNSAN SEVDASINDAN VAZGEÇER Mİ?
1 dakika 18 saniyelik videoda AK Parti'nin 2011 yılındaki seçim şarkılarından biri olan "Haydi Bir Daha" parçasına yer verilirken "İnsan geleceğinden vazgeçer mi? Hedeflerinden vazgeçer mi? İnsan kendine hizmet edenden, kendiyle aynı dili konuşandan vazgeçer mi? İnsan sevdasından vazgeçer mi? Asıl şimdi vazgeçmemek, sıkı sıkıya sarılmak lazım" ifadeleri kullanıldı.
BROŞÜRLER DE HAZIRLANDI
Kampanya sürecinde adaylarca kullanılacak afiş, billboard, broşür, araç giydirme, kartvizit, pankart, sosyal medya ve sahne tasarımları belirlendi. AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde, "Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam" ve "Doğru adımlarla yola devam" sloganlarını kullanacak.
Aday broşürlerinin ön yüzünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kalbimizden inancı, yüreğimizden cesareti, bileğimizden gücü, sırtımızdan teri hiç eksik etmeden durmaksızın çalışacağız. Bu memleket için doğru işler yapacağız, doğru olacağız." sözü ile fotoğrafı yer alacak. Diğer bölümlerde ise şehir ismi ve adayın fotoğrafıyla ismi bulunacak.