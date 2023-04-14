Video Haber AK Parti'den yeni 14 Mayıs seçimi reklam filmi: Türkiye Yüzyılı için 'Doğru Adamla Yola Devam' | VİDEO-HABER
AK Parti'den yeni 14 Mayıs seçimi reklam filmi: Türkiye Yüzyılı için 'Doğru Adamla Yola Devam' | VİDEO-HABER

AK Parti'den yeni 14 Mayıs seçimi reklam filmi: Türkiye Yüzyılı için 'Doğru Adamla Yola Devam' | VİDEO-HABER

14.04.2023 | 22:56

Türk halkı 14 Mayıs Genel Seçimleri için 1 ay sonra sandık başına gidecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde kullanacakları sloganın "Doğru adımlarla yola devam" olduğunu açıkladı. AK Parti tarafından "Türkiye Yüzyılı için; Doğru Adamla Yola Devam" ifadeleriyle yeni reklam filmi paylaşıldı.

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