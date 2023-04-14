AK Parti'den yeni 14 Mayıs seçimi reklam filmi: Türkiye Yüzyılı için 'Doğru Adamla Yola Devam' | VİDEO-HABER

Türk halkı 14 Mayıs Genel Seçimleri için 1 ay sonra sandık başına gidecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde kullanacakları sloganın "Doğru adımlarla yola devam" olduğunu açıkladı. AK Parti tarafından "Türkiye Yüzyılı için; Doğru Adamla Yola Devam" ifadeleriyle yeni reklam filmi paylaşıldı.