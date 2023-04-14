CHP’de FETÖ isyanı

Listesini LGBT savunucuları ve PKK güzellemeleri yapan isimlere açan CHP'de en çok tepki gören isimler Yüksel Taşkın ve Sadullah Ergin oldu. İttifaktaki küçük partilere kontenjan açabilmek için kendi siyasilerinin üstünü çizen CHP'de bu kez FETÖ isyanı başladı.FETÖ'cü Taraf gazetesinin "Kemalizm ırkçılıktır" diyen eski yazarı Yüksel Taşkın'ın İzmir 1. bölgeden ilk sırayı kapması, FETÖ ile bağlantısı olduğu öne sürülerek AK Parti'den uzaklaştırılan DEVA Partili Sadullah Ergin'in ise Çankaya'dan aday gösterilmesi CHP tabanında büyük rahatsızlık yarattı.Aday listesindeki FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen isimler için fedakârlık yapmaları istenen CHP teşkilatları ise yaşanan skandala isyan bayrağı açtı.Teşkilat yöneticilerinin bu süreçte başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı olmak üzere parti kurmaylarına, "Buna nasıl izin verirsiniz?", "Bu durumu nasıl kabullenelim?" şeklinde mesajlar atarak tepki gösterdiği öne sürüldü.Kamudaki terör destekçilerini temizlemek için KHK kapsamında ihraç edilenler arasında Yüksel Taşkın da bulunuyor. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde çalışan ve "Prof. Dr." titrini kullanan Taşkın, PKK destekçisi akademisyenler arasında bulunuyordu. Terör örgütüne yönelik operasyonlara karşı oluşturulan Barıs İçin Akademisyenler Bildirisi'ne de imza atan Taşkın ihraç edilmişti.