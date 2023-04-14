Haberler Gündem Haberleri HDP'li Esengül Demir'den hadsiz sözler: Demirtaş için hesap soracağız
Giriş Tarihi: 15.4.2023 00:44 Son Güncelleme: 15.4.2023 01:01

HDP'li Esengül Demir'den hadsiz sözler: Demirtaş için hesap soracağız

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek adına aday çıkarmadı. Bu süreçte HDP kanadından teröristlere övgü ve Türkiye'ye meydan okuyan açıklamalar ardı ardına geliyor. Terör elebaşı Abdullah Öcalan ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük naraları atan HDP'liler giderek vites yükseltiyor. Son olarak HDP Sözcüsü Esengül Demir, cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş için "Seçimden sonra hesabını soracağız" dedi.

HDP’li Esengül Demir’den hadsiz sözler: Demirtaş için hesap soracağız

14 Mayıs Genel Seçimleri için artık sayılı günler kaldı. Bu süreçte 7'li Koalisyon ortağı HDP'nin hukuk tanımaz tehditleri hız kesmiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyip aday çıkarmayacaklarını belirten terörist başı Öcalan'a da özgürlük isteyen HDP, Kılıçdaroğlu ve ortaklarından aldığı güç ile hukuk kararlarını etkilemek için çalışmaya devam ediyor.

"DEMİRTAŞ İÇİN HESAP SORACAĞIZ"

Bugün 6-8 Ekim olayları için müebbet hapis istemi ile mütalaası açıklanan Demirtaş'la ilgili konuşan HDP Sözcüsü Esengül Demir, cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş için "hesap soracağız" diyerek tehdit mesajı yayınladı.

HDP TEHDİTLER SAVURDU

7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı adayı ve CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş'ı serbest bırakacağız" vaadinden güç alan HDP Sözcüsü Demir, "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan tutuklanan Selahattin Demirtaş için tehditler savurdu.

TERÖRİSTLERİ UNUTMAYACAKLARINI SÖYLEDİ!

Yasin Börü ve onlaraca kişinin ölümünden tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Demirtaş için 'siyasi yol arkadaşlarımız' diyen Demir, terör iltisaklı kişileri unutmayacaklarını ifade etti.

HDP'li Esengül Demir'den hadsiz sözler: Demirtaş için hesap soracağız | Video

HDP'li Esengül Demir, Selahattin Demirtaş için de hesap soracaklarını söyledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
HDP'li Esengül Demir'den hadsiz sözler: Demirtaş için hesap soracağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA