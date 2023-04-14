HDP’li Esengül Demir’den hadsiz sözler: Demirtaş için hesap soracağız

14 Mayıs Genel Seçimleri için artık sayılı günler kaldı. Bu süreçte 7'li Koalisyon ortağı HDP'nin hukuk tanımaz tehditleri hız kesmiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyip aday çıkarmayacaklarını belirten terörist başı Öcalan'a da özgürlük isteyen HDP, Kılıçdaroğlu ve ortaklarından aldığı güç ile hukuk kararlarını etkilemek için çalışmaya devam ediyor.