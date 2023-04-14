14 Mayıs Genel Seçimleri için artık sayılı günler kaldı. Bu süreçte 7'li Koalisyon ortağı HDP'nin hukuk tanımaz tehditleri hız kesmiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyip aday çıkarmayacaklarını belirten terörist başı Öcalan'a da özgürlük isteyen HDP, Kılıçdaroğlu ve ortaklarından aldığı güç ile hukuk kararlarını etkilemek için çalışmaya devam ediyor.
"DEMİRTAŞ İÇİN HESAP SORACAĞIZ"
Bugün 6-8 Ekim olayları için müebbet hapis istemi ile mütalaası açıklanan Demirtaş'la ilgili konuşan HDP Sözcüsü Esengül Demir, cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş için "hesap soracağız" diyerek tehdit mesajı yayınladı.
HDP TEHDİTLER SAVURDU
7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı adayı ve CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş'ı serbest bırakacağız" vaadinden güç alan HDP Sözcüsü Demir, "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan tutuklanan Selahattin Demirtaş için tehditler savurdu.
TERÖRİSTLERİ UNUTMAYACAKLARINI SÖYLEDİ!
Yasin Börü ve onlaraca kişinin ölümünden tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Demirtaş için 'siyasi yol arkadaşlarımız' diyen Demir, terör iltisaklı kişileri unutmayacaklarını ifade etti.
HDP'li Esengül Demir'den hadsiz sözler: Demirtaş için hesap soracağız | Video
HDP'li Esengül Demir, Selahattin Demirtaş için de hesap soracaklarını söyledi.