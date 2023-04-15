HDP'li Esengül Demir'den hadsiz sözler: Demirtaş için hesap soracağız | Video
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek adına aday çıkarmadı. Bu süreçte HDP kanadından teröristlere övgü ve Türkiye'ye meydan okuyan açıklamalar ardı ardına geliyor. Terör elebaşı Abdullah Öcalan ve HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük naraları atan HDP'liler giderek vites yükseltiyor. Son olarak HDP Sözcüsü Esengül Demir, cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş için "Seçimden sonra hesabını soracağız" dedi.
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