Kalyon gönüllüleriyle iyilik her yerde

Kalyon Holding Gönüllüleri, asrın deprem felaketinin ardından evleri yıkılan ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konteyner kentte kalan afetzedeleri yalnız bırakmıyor. Kalyon Holding gönüllüleri ve eğitmenleri Kalyon Konteyner Kent'teki afetzedeleri ziyaret ederek çeşitli etkinlikler düzenledi."KalyonBiz" adıyla ve "İyilik Sahada" sloganıyla çalışmalar yapan gönüllüler ailelerle ilgilenirken Kalyon Kültür'ün eğitmenleri de afetzede çocuklar için 'Minik Fotoğrafçılar Akademisi', 'İyilik Anlaşması' ve 'Yaratıcı Drama Atölyesi' düzenledi. Çocuklar 23 Nisan temasıyla umudun resmini çizdi, mektuplar yazdı. Etkinliklerin sonrasında Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu'nun ev sahipliğinde Kalyon Konteyner Kent'te afetzede aileler ile iftar yemeği düzenlendi.