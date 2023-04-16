Eleştirdi diye meclis üyesinin üzerine yürüdü

Meclisin son oturumunda gündem dışı söz alan MHP'li meclis üyesi Şehmus Uçar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, Seyhan Belediye Başkanı seçildiği dönemde de belediyeyi borçlu aldığını hatırlatarak, "Başkanın ağzından hep borç çıkıyor, başka bir şey yok. Bir projeyi gerçekleştirmek isteyen belediye başkanı bahanelerin arkasına sığınmayacak. Ancak başarısız belediyeler bahanelere sığınır. Bir belediye başkanı borcun arkasına sığınmaz" dedi. Karalar'ın büyükşehir belediye başkanı seçildikten sonra, Seyhan'a muhasebeleştirilmemiş 500 milyon TL borç bıraktığını iddia eden Şehmus Uçar, "Ayrıca ihale yapılmadan ecri misil yöntemiyle billboardları peşkeş çektiniz. Belediyeyi yaklaşık 30 milyon TL zarara uğrattınız" dedi. Bu sözler üzerine Karalar oturduğu meclis koltuğundan Uçar'a "Adam ol" diyerek bağırarak üzerine yürüdü. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu salonda meclis üyeleri araya girerek her iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra Karalar meclisi terk etti.