Fırat Çakıroğlu’nun babasından Akşener’e çok sert tepki: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığının organize ettiği iftar programına şeref konuğu olarak davet edilen Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, İYİ Parti'den İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs vermesi ve katil Semo'nun akrabalarının düğününe katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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İftara katılmadan önce Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun kabrini ziyaret ettiğini belirten acılı baba Fuat Mahir Çakıroğlu, "Fırat'ın katiline, benim oğlumu katleden insana İYİ Parti İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz denen adam burs veriyor. Buradan İyi Parti'ye sesleniyorum. Meral Hanım'a sesleniyorum. Ayağını denk alsın. Biz bu vatan için şehit veriyoruz. PKK'lı, HDP'li bir şahıstan acaba ne aldın ondan? Benim oğlumu sattın" diye konuştu.