Şehit Fırat Çakıroğlu'nun babasından Akşener'e çok sert tepki | Video
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı Seyithan İzsiz’in, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK’lı Nurullah Semo'ya burs vermesi ve Semo'nun bir akrabasının düğününe katılmasına Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu sert tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ve Müsavat Dervişoğlu’na "Yazıklar Olsun!" diyen acılı baba Çakıroğlu, "Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız?" diye sordu.
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