HDP’li Pervin Buldan ’açık açık söyleyeceğiz’ diyerek tarih verdi! Kandil’in adayına özel ilan...

KILIÇDAROĞLU'NA İŞARET ETTİ! BAYRAMDAN SONRA AÇIK AÇIK İLAN EDECEĞİZ...

Buldan, 14 Mayıs'ta bir değişim ve dönüşümün, yeni bir başlangıcın seçimi olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İki oy kullanacağız, biri cumhurbaşkanlığına, diğeri ise parlamento seçimlerine. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adresimizin ne olduğunu biliyorsunuz. Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi sizler daha iyi biliyorsunuz ama bayramdan sonraki mitinglerimizde size cumhurbaşkanımızın ismini de söyleyeceğiz."