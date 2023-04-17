İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan Kadir Gecesi'nde ibadet etmek isteyen vatandaşlar bu gece Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Ancak Eyüpsultan Camisi çevresinde kurulan İYİ Parti stantlarında yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istenmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

İbadet etmek için Eyüpsultan'a geldiğini belirten bazı vatandaşlar "İbadet etmek için camiye gelmişiz. PKK ile iş tutan bu partilerin bu mübarek gecede bile tacizine uğruyoruz. Şehitlerimize, gazilerimize sahip çıkmayanlar, ne hikmetse bu mübarek gecede siyasi show yapıyorlar " diyerek üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun resimlerinin bulunduğu broşürleri almayıp duruma tepki gösterdiler.

Kadir Gecesi'ndeki siyasi propagandaya vatandaşlardan tepki | Video