Kadir Gecesi’ndeki siyasi propagandaya vatandaşlardan tepki | Video

İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan Kadir Gecesi’nde İstanbul Eyüpsultan’da yedili masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istenmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.