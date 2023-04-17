Son dakika | Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Hamdolsun devletimizin gücü, milletimizin birliği sayesinde bu felaketlerin üstesinden gelerek yolumuza devam ediyoruz. Her felaket almamız gereken tedbirleri hatırlatıyor. Depremin ağır sonuçlarıyla ilgili 99'dan kalma tecrübemiz zaten vardı. Ülkemiz fay hattı tehdidiyle karşı karşıyadır.

Türkiye'nin tamamını içine alan afet risk yönetimi sistemi kurmak amacıyla uzun süredir yoğun gayret gösteriyoruz. Kentsel dönüşüm de bu çerçevede önem verdiğimiz konulardan biridir. Nüfus yoğunluğu insani ve ekonomik sonuçları sebebiyle İstanbul önceliklerimizin başında yer almak mecburiyetindedir.

İBB Başkanlığı döneminde şehrin doğu ve batı istikametinde huzurlu yerler kurmak için çok çaba sarf ettik. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım dönemlerinde TOKİ ile bunları yaptık. 1,1 milyon TOKİ konutuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadık, son depremde de bu konutlar depremden alnının akıyla çıktı.

İSTANBUL'UN 2 YAKASINDA UYDU KENTLER

İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var. Avrupa ve Anadolu yakasında 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz. Bu çerçevede kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 600 binden 1 milyon 250 bin liraya çıkardık.

"BAYRAMIN İLK GÜNÜ YENİ BİR MÜJDEYİ PAYLAŞACAĞIZ"

Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız. Deprem yıkıntılarının altında canlarımızın yitip gitmemesi için kentsel dönüşüm çalışmalarında en küçük ihmale meydan vermemeliyiz. Ne İstanbul ne de Türkiye. Böyle bir tehdidin altında kalmayı hak etmiyoruz.

"CHP, ÇÖP, ÇUKUR, SUSUZLUK DEMEKTİR"

Fikirtepe 1950 yılına kadar Sultan 5. Murat'ın av köşkünden başka birşey olmayan mesire yeriydi. Sonra 3 mahalleden oluşan koca bir gece kondu şehri ortaya çıktı. Dönüşüm projemizin tamamlanmasıyla Fikirtepe artık gecekondularla anılan yer olmaktan çıkıyor. İstanbul'a ve Fikirtepe halkına ait modern, nezih bir cazibe merkezi olarak şehirde yerini alıyor. 21 yıllık iktidarımızı en yalın haliyle göstermeye değerdir. İstanbul'un en sorunlu bölgesini aldık, en prestijli yeri haline getirdik. İşte Türkiye'yi de 21 yıl önce Fikirtepe'nin eski hali gibi aldık. 94 yılında İstanbul'u nasıl aldık, çöp, çukur, çamur. Buraları çöpten çukurdan temizlemedik mi? Su var mıydı? Kim vardı İstanbul yönetiminde, CHP. CHP, çöp, çukur, susuzluk demektir. 1 yılda tertemiz İstanbul meydana getirdik. 1 yılda susuzluğu giderdik ve İstanbul suyuna kavuştu.

"14 MAYIS'TA MİLLETİM KANDİL'E PRİM VERMEYECEK"

Kandil'den meydan okuyorlar. Ne diyorlar, Bay bay Kemal'i destekleyeceğiz. 14 Mayıs'ta benim milletim Kandil'e prim vermeyecek. Onun için tabi çok çalışacağız. İstanbul'un birinci, ikinci, üçüncü bölge çok çalışacağız.

Frankeştayn koalisyon ne yapacakmış? 85 milyonluk Tükiye'yi yönetecekmiş. Daha 7 kişi birbirini idare edemeyen 85 milyonu nasıl yönetecek?

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