Son dakika | Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ta milletim Kandil'e prim vermeyecek | Video
Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'ta milletin Kandil'e prim vermeyceğini belirten Başkan Erdoğan Kandil destekli 7'li koalisyona sert sözlerle yüklenerek, "Frankeştayn koalisyonu ne yapacakmış, 85 milyonluk Türkiye'yi yönetecekmiş. 7 kişi birbirini idare edemeyenler 85 milyonu nasıl idare edecek?" ifadelerini kullandı. Kandil'in Bay bay Kemal'i destekleyeceğiz. 14 Mayıs'ta benim milletim Kandil'e prim vermeyecek.
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