Cumhurbaşkanlığından, Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi paylaşımı

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi, Beylikova'da keşfedilen 694 milyon tonluk rezervi işleyecek. Enerji, savunma, kimya, cam ve seramik gibi çeşitli alanlar için üretim sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda tesisin fotoğraflarına da yer verildi.