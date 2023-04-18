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Giriş Tarihi: 18.4.2023 11:01

Cumhurbaşkanlığından, Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı, açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi'ne ilişkin sosyal medya paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanlığından, Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi paylaşımı

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi, Beylikova'da keşfedilen 694 milyon tonluk rezervi işleyecek. Enerji, savunma, kimya, cam ve seramik gibi çeşitli alanlar için üretim sağlayacak." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda tesisin fotoğraflarına da yer verildi.

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Cumhurbaşkanlığından, Eskişehir Nadir Toprak Elementi Tesisi paylaşımı
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