‘Maket diyenler gelsin görsün’

Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda vatandaşları ağırladı. Çok sayıda vatandaş, gemiyi gezmek için sıraya girerken, liman girişinde yoğunluk oluştu. Geminin askeri görevlileri tarafından içeri alınan vatandaşlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar gemi içinde TB3 Bayraktar ve insansız savaş uçağı Kızılelma'dan taarruz helikopterlerine kadar birçok ürünü inceleme fırsatı yakaladı. Gemiyi ziyaret edip inceleyen vatandaşlar TCG Anadolu gemisinin gurur kaynağı olduğunu belirtti. Vatandaşlar şöyle konuştu:TCG Anadolu'yu görmek için Konya'dan geldim. Bu eser, devlet ve milletin kaynaşmasının bir ürünüdür. Bir arada olduğumuz sürece çok şey başarırız.Böyle büyük bir gemiyi daha önce filmlerde görmüştüm. Çok güzel olmuş.Ülkemizin iki yolu vardır. Amerikan mandası veya bağımsız olmak. Bağımsız olmak için ilk adımımızı attık. Bundan sonra ne Amerika, ne Fransa, ne Almanya, ne İngiltere bizim bileğimizi bükemez. Bunların daha gerisi gelecek. Ne mutlu bu ülkenin insanlarına. Bunları yapıp getirdiler.Biz bunları yaptıktan sonra dünyanın bize gücü yetmez. Görmeyenler, inkâr edenler gelsinler bunu görsünler.Bunun için maket dediler. Biz efsaneleri izlemeye geldik. Bir söz vardır, efsane ol gazoz olma diye. Kılıçdaroğlu buradan sana sesleniyorum; hakikaten gazozmuşsun. Reis gibi efsane olmaya çalışalım.3.5 saat bekledim görebilmek için. TCG Anadolu gemisinin içinde savunma sanayimizin ürettiği uçakları, tankları gördük. Gurur duyduk.Bir asırdan beri yapılmayan eserler 20 sene içinde yapıldı. Bize okulda yat uyu derlerdi. Uyuttular bizi. 78 yaşındayım, ben ne böyle bir uçak, ne bir gemi, ne bir araba gördüm.Kocaeli'nden geldim. Dün akşam televizyonda gördüm. Görünce milli duygularım kabardı, gelmek istedim. SİHA'lar ve tanklar çok etkileyiciydi, oldukça da büyük ve yüksek.Gerçekten muhteşemdi, gurur duydum. Gezerken duygulandım, ağladım içeride. Kızılelma'yı, uçaklarımızı gördüm. Gururlandıkça ağladım, bu gemi geleceğimiz için çok önemli.Bin 223 personelin görev aldığı TCG Anadolu, 6 gün boyunca Sarayburnu'nda ziyarete açık. Türkiye'nin gururuna şahitlik yapmak isteyen vatandaşlar, saatler öncesinden limana gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Gemi, 18 Nisan-23 Nisan günlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek. TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.231 metre uzunluğunda, 58 metre yüksekliğinde. Ağırlığı 27.4 bin ton. Tam yük ile 21 knot azami hıza ulaşıyor.Güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek.Gemi tam teşekküllü hastane ve 2 ameliyathanesiyle doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekâtlarında tıbbi destek verecek.BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve çocuklarıyla TCG Anadolu'yu gezdi. Gezi fotoğraflarını Twitter'dan paylaşın Bayraktar şunları söyledi: "Ayasofya'nın kapısında ilk nöbetinde; Sultanahmet'e, Süleymaniye'ye, Topkapı Sarayı'na ve Galata Kulesi'ne selam duran ülkemizin ilk uçak/SIHA gemisi TCG-Anadolu'nun güvertesinde Bayraktar KIZILELMA ve TB3'ü milletimizle buluşmaya hazırladık."