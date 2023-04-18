Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret

"NEDEN BU KİN, KENDİNİ NE SANIYORSUN?"

Selim isimli sosyal medya kullanıcısı ise Kırıkkanat'a tepkisini şöyle dile getirdi: "Hamam böceklerinin birbirine ilişmediğine dair bir bilgi yoktur. Bu mantık var olsaydı; pislik pisliği çekmez diye devam etmeliydin. Asalaklar birbirini kollamaz demeliydin. Hangi kafayla insanlara hakaret ediyorsun, sen nesin, kendini ne sanıyorsun? Dinin ne, neden bu kin?"