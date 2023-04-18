PKK’nın tek umudu

AK Parti iktidarında hem yurtiçinde hem de sınır ötesinde nefes alamaz hale gelen terör örgütü PKK, 14Mayıs seçimleri öncesi açıklama üstüne açıklama yapıyor. Yok olmanın eşiğine gelen terör örgütü, son umut olarak Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na umut bağladı.12 Mart'tan bu yana, yaklaşık 1 aylık süreçte Kandil'deki 8 elebaşından Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na destek mesajı geldi. Kılıçdaroğlu, önce HDP ziyareti ardından da Tutum Belgesi'ne göz kırpan sözleriyle Kandil'e ümit verdi. 12 Mart'tan itibaren Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona peş peşe destek mesajları paylaşan PKK elebaşları arasında Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Bese Hozat, Helin Ümit, Sabri Ok ve Remzi Kartal yer alıyor.