7’li koalisyondaki küçük ortaklar birbirine girdi! Karamollaoğlu’ndan DEVA’ya ’liste’ tepkisi: Böyle bir mantık olabilir mi?

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru giderken 7'li koalisyondaki liste krizinin yankıları sürüyor. Koalisyon masasındaki küçük partiler, CHP listesinden seçime katılacak olsa da yaşanan kriz ve anlaşmazlık ortamı liderlerin de söylemlerine yansıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında DEVA Partisi'nin liste krizinde oynadığı role tepki gösterirken partinin tutumunu sert bir dille eleştirdi.

Karamollaoğlu'ndan DEVA'ya 'liste' tepkisi: Böyle bir mantık olabilir mi? | Video

"DOĞRU DÜRÜST AK PARTİ'DEN OY BİLE ALAMAMIŞ BİR PARTİ"

İttifak içinde ittifak formülünü savunan Karamollaoğlu, 7'li koalisyondaki küçük partiler ile Saadet Partisi çatısı altında seçime girmek için gayret ettiğini ancak anlaşma sağlayamadığını söyledi. DEVA Partisi'nin 'bizim liderliğimizde olsun' diye anlaşmazlık çıkardığını kaydeden Karamollaoğlu, Böyle bir mantık olabilir mi? Onlar kendilerini düşünsün daha yeni kurulmuş bir parti. Doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti. Bana bunları da söylettirmeyin o zaman." diye konuştu.