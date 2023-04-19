Karamollaoğlu'ndan DEVA'ya 'liste' tepkisi: Böyle bir mantık olabilir mi? | Video
7'li koalisyondaki küçük ortaklar, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, seçime CHP listesinden girme kararı aldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ortak listeden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken DEVA Partisi'ne sert sözlerle yüklendi. İttifak içinde ittifak formülünü savunan Karamollaoğlu, küçük partilerin Saadet Partisi litesinden seçime girmesi gerektiğini belirterek "Saadetin liderliğinde olsun diye ısrar ettim. DEVA Partisi ise bizim liderliğimizde olsun dedi. Böyle bir mantık olabilir mi? Onlar kendilerini düşünsün daha yeni kurulmuş bir parti. Doğru dürüst AK Parti’den oy bile alamamış bir parti." dedi.
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