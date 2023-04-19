CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ’dan akılalmaz ’pusula’ iddiası! Sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kalırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yandaşı Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, akıllara ziyan bir açıklamada bulundu.