Haberler Gündem Haberleri CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ'dan akılalmaz 'pusula' iddiası! Sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 19.4.2023 09:02 Son Güncelleme: 19.4.2023 09:17

CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ'dan akılalmaz 'pusula' iddiası! Sosyal medyada gündem oldu

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala CHP yandaşı Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, akıllara durgunluk veren bir iddia ortaya attı. Yanardağ, "Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var." ifadelerini kullandı. Yanardağ’ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar “Kaybetme korkusu akıllarını başlarından almış” yorumunda bulundu.

CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ’dan akılalmaz ’pusula’ iddiası! Sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kalırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yandaşı Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, akıllara ziyan bir açıklamada bulundu.

"İSTİHBARATIMA DAYALI..."

Sosyal medyada alay konusu olan konuşmada Merdan Yanardağ, "İstihbaratıma dayalı olduğunu düşünün." diye konuştu.

Merdan Yanardağ'dan akılalmaz iftira! "Mühürler kendi kendine silinecek, oylar Erdoğan'a geçecek!" | Video

AKILALMAZ 'PUSULA' İDDİASI

Yanardağ açıklamasının devamında şu skandal ifadeleri kullandı:

"Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: KAYBETME KORKUSU...

Yanardağ'ın söz konusu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, "Allah kimseyi şu hale düşürmesin, Bu adam kanal yönetiyor gazeteciyim diyor, Kaybetme korkusu, akıllarını başlarından almış" sözleriyle Yanardağ'a tepki gösterdi.

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CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ'dan akılalmaz 'pusula' iddiası! Sosyal medyada gündem oldu
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