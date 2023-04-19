Merdan Yanardağ'dan akılalmaz iftira! "Mühürler kendi kendine silinecek, oylar Erdoğan'a geçecek!" | Video

CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve daha önce Bayraktar SİHA'larla ilgili "Oyuncak" benzetmesinde bulunan Merdan Yanardağ skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Seçimde kullanılacak oy pusularında Başkan Erdoğan dışındaki adaylara verilecek oyların saat 17:00'den sonra kendi kendine silineceğini ve Erdoğan lehine değiştirileceğini iddia eden Yanardağ, ''Bu diyeceğimi ciddi istihbaratım olarak düşünün. Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00’den sonra Erdoğan kısmında ‘Evet’ mührünün görüleceğine dair ciddi iddialar var.'' ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar sosyal medyada büyük tepki çekti.