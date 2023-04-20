6-7 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen Selahattin Demirtaş’a CHP sahip çıktı: Kimin burnunu kanatmış da cezaevinde duruyor?

YASİN BÖRÜ KURBAN ETİ DAĞITIRKEN PKK'LILAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybedenlerden biri de Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde kurban eti dağıtan Yasin Börü'ydü. Yüzleri maskeli PKK sempatizanları tarafından Börü ile birlikte Riyat Güneş, Ahmet Dakak ve Hasan Gökgüz bıçaklanıp kurşunlandıktan sonra, balkondan atılıp üzerlerinden arabayla geçilerek öldürüldü.

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