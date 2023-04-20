Video Haber CHP'li Engin Altay terör olaylarının azmettiricisi Demirtaş’ı masumlaştırdı: "Kimin burnunu kanatmış da hapiste duruyor?" | Video
CHP'li Engin Altay terör olaylarının azmettiricisi Demirtaş’ı masumlaştırdı:

CHP'li Engin Altay terör olaylarının azmettiricisi Demirtaş’ı masumlaştırdı: "Kimin burnunu kanatmış da hapiste duruyor?" | Video

20.04.2023 | 11:30

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