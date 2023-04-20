CHP'li Engin Altay terör olaylarının azmettiricisi Demirtaş’ı masumlaştırdı: "Kimin burnunu kanatmış da hapiste duruyor?" | Video

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OTOMATİK OYNAT
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SON DAKİKA! THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi | Video 20.04.2023 | 10:30
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03:08
SpaceX, uzaya 21 adet 2’nci nesil Starlink uydusu fırlattı | Video 19.04.2023 | 23:52
11:46
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Bayraktar Kızıl Elma’dan yeni görüntüler | Video 19.04.2023 | 23:13
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Bakan Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken 'TOKİ' diyalogu 19.04.2023 | 17:47
01:16
Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonlarına TOGG jesti | Video 19.04.2023 | 15:55
02:14
Bakan Varank, Gebze'de 'Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü' açılışına katıldı 19.04.2023 | 14:59
02:14
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Bakan Dönmez paylaştı! "Bağımsızlık ateşini yakmaya 1 kaldı" | Video 19.04.2023 | 15:06
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TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını! Kilometrelerce kuyruk oluştu | Video 19.04.2023 | 14:35
06:20
Sudan’da mahsur kalan Türk vatandaşı A Haber’e konuştu | Video 19.04.2023 | 13:33
16:39
Bir zamanlar Türkiye! SSK’lının hastane çilesi | Video 19.04.2023 | 13:16
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Bakan Soylu’dan anlamlı paylaşım: “Geçti o günler, geçti” | Video 19.04.2023 | 13:20
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Salih Tuna | Boşuna uğraşmışız 19.04.2023 | 12:26
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Melih Altınok | Hele önce bir maaşları ödeyin de... 19.04.2023 | 12:24