Ankara-Sivas hızlı tren hattı açılıyor

"Türkiye'nin Mega Projeleri" arasında yer alan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalarda sona gelindi. 26 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırıkkale'den binip Sivas'a gelerek ilk seferi gerçekleşip açılışını yapacağı hatta saatte 250 kilometre hızla gidecek olan tren, Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye, trenle 12 saat, karayolu ile 5-6 saat olan seyahat süresini de 2 saate düşürecek. Ankara ile Yozgat arasındaki seyahat süresi de 1 saate inecek. Güzergâh boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere toplamda 8 durağı olan Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın toplam maliyetinin 10 milyar lira olduğu öğrenildi. Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın, eğitim, turizm ve sanayi alanında da şehre katmadeğer sağlaması hedefleniyor. SABAH'a konuşan vatandaşlardan Rıdvan Yılmaz (20), "Seyahat süresinin 2 saate düşecek olması çok önemli. Ayrıca, Sivas ekonomisi canlanacak, göç veren değil göç alan bir şehir olacağız" dedi.SABAH