Başkanın iki yüzü

Bursa'da 2022 yılının Ağustos ayında Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, kendilerine yapılan maaş zammını az bulan sendikalı işçilere, akıl almaz bir yöntemle şantaj yapmıştı. Sendikalı işçiler ile daha önce bir araya gelip masaya oturan CHP'li Türkyılmaz, bin 200 lira zam yaptığını söyleyip 7 bin lira maaş teklif etmişti. Rakamı duyan işçiler verilen farkı yetersiz bulup sözleşmeleri imzalamamıştı. Bunun üzerine Türkyılmaz işçileri bir salonda toplayan ve verilen maaş zammını yeterli bulup bulmadıklarını sorarak el kaldırıp oylamalarını istedi. Salona kurdurduğu kameralarla el kaldırmayanları tespit edip işten atmakla tehdit etmişti. Salonda kameralar olduğu için el kaldırmak zorunda kalan işçiler ise, yapılan düşük zammı çaresizce kabul edip sözleşme imzalamak zorunda kalmıştı.SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu bu skandalın ardından CHP'li Türkyılmaz, önceki gün kendi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla işçinin, emeğin ve emekçinin daima yanında olduğunu ima etti. Hayri Türkyılmaz yaptığı paylaşımda, "1 Mayıs'ın ruhuna uygun bir şekilde kutlanması için emek ve meslek örgütlerine tam destek vereceğimizi ilettik. 1 Mayıs'ta alanlardayız" dedi. İşçisine şantaj yapan ve işten çıkarmakla tehdit ederek düşük maaş zammını kabul ettiren Türkyılmaz'ın bu paylaşımı ikiyüzlülük olarak değerlendirildi.