Kılıçdaroğlu’nun “Alevi” notuyla paylaştığı videoya sert tepki: Gençlerin körpe zihinlerine ’ayrımcılık’ zehri akıtıyorsunuz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Alevi" notuyla bir video paylaşmış ve ilk kez oy verecek gençlere seslenerek, "Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Kimliğimiz bizi biz yapan varlığımızdır ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz, onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Sevgili genç arkadaşım. Ülke olarak önümüzde bir eşik var. Ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından çekip çıkaracaksın, ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru, dürüst, ahlaklı olan diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın?" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya alevi dernekleri başta olmak üzere siyasilerden ve vatandaşlardan tepki geldi.