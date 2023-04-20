Kılıçdaroğlu’nun “Alevi” notuyla paylaştığı videoya sert tepki: Gençlerin körpe zihinlerine ’ayrımcılık’ zehri akıtıyorsunuz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Alevi" notuyla bir video paylaşmış ve ilk kez oy verecek gençlere seslenerek, "Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Kimliğimiz bizi biz yapan varlığımızdır ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz, onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Sevgili genç arkadaşım. Ülke olarak önümüzde bir eşik var. Ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından çekip çıkaracaksın, ait olduğu yere taşıyacaksın. Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru, dürüst, ahlaklı olan diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın?" ifadelerine yer verdi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya alevi dernekleri başta olmak üzere siyasilerden ve vatandaşlardan tepki geldi.
"SİZ ALEVİNİN TIRNAĞI OLAMAZSINIZ"
Anadolu Alevi Ocakları Bilim Eğitim İnanç ve Kültür Derneği Genel Başkanı Emrah Uslu, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki gösterdi. Alevi – Sünni ayrımını tekrar yapmaya çalıştıklarını ifade eden Uslu, "Uzun zamandır anlatmaya çalışıyorum. Önce seccade olayı, hatırlayın bilerek ve kurgulanarak yapıldığını iddia ettim. Niye biliyor musunuz? Alevileri dinsiz, imansız gösterip, toplum tepki göstersin ve Alevileri kutuplaştıralım. Devletine bağlı olmasın Aleviler, devletiyle düşman olması için bir proje. Hiç bir Alevi, PKK ve işbirlikçileriyle işbirliği yapmaz, yapamaz dedim. FETÖ, ya Allah aşkına Alevi toplumuna en büyük zulmü bunlar yapmadı mı? Bu Alevi dediler işe almadılar, ötelediler ayrıştırdılar. Alevilerin en büyük düşmanı FETÖ ve artıklarıdır. Ve maalesef tekrar Alevi - Sünni ayrımını, Alevi kimliğine bürünmüş kişilerle birlikte yapmaya çalışıyorlar. Uyanın uyanın, Alevi toplumu uyanın artık… Gene kurgu Aleviler, Siz gidin Almanya'dan Avrupa'dan alın parayı, dininizi bayrağınızı satın, sonrada Alevi nutuğu atın. Siz Alevi olamazsınız siz Alevinin tırnağı olamazsınız…" açıklamasında bulundu.
"GENÇLERİN KÖRPE ZİHİNLERİNE 'AYRIMCILIK' ZEHRİ AKITIYORSUNUZ"
"Türk vatandaşları arasında etnik, dini, mezhepsel ayrımcılık yoktur" diyen Selva Tor, "Devlete ihanet etmiş bir terör örgütüne, o örgütün sempatizanlarına Gazi Meclis'in yolunu açacaksanız, olur da seçilirseniz sinsice bir yerlerde bekleyen Ftipi havuzundan hazineye, askeriyeye, ekonomi yönetimine bürokrat atayacaksınız, sonra ben Aleviyim, mağdurum ama dürüstüm edebiyatı ile gençlerden oy isteyeceksiniz. Riya her yerinizden dökülüyor. Türk vatandaşları arasında etnik, dini, mezhepsel ayrımcılık yoktur. Devletin başına da, ordunun-MİT'in başına da, hasılı Halkı halk adına yöneten makamların hepsine bu ülkenin her evladı gelebilir, seçilebilir ve görev alabilir. Görev almıştır da. İçeride-dışarıda verdiğiniz sözleri, taahhütleri, mutabakat metni adı altındaki mankurt taahhütnamelerinin içindeki ihaneti perdelemek için bu toprağın gençlerinin körpe zihinlerine 'ayrımcılık' zehri akıtıyorsunuz. Gençlerimizin zihinlerine ve duygu dünyalarına seslenirken kullandığınız bu söylemle kendinize iktidar alanı açacağınızı düşünmeniz ise ayrı bir fecaat... Sizin gibi lafın-sözün nereye gittiğini bilmeyen, fark edemeyen, pek de önemsemeyen bir insanın Türk Devletinin başına gelmesi ise Türk milletinin en büyük sınavı olacaktır" dedi.
"KEŞKE MECLİSTE ALEVİLER İÇİN BİR KEZ ÇALIŞMA YAPSAYDINIZ"
Esma Ersin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" videosuna tepki göstererek, "Keşke onca yıllık siyasi hayatınızda Cumhurbaşkanı adayı olana kadar Alevi olduğunuz aklınıza gelseydi, keşke onca yıl mecliste Aleviler için bir kez dahi olsa çalışma yapabilseydiniz, keşke düne kadar partinizdeki Alevi Milletvekili aday sayısını şu anki listeniz kadar düşürmeseydiniz. Lakin keşke" ifadelerine yer verdi.
"PKK-FETÖ BİRLİKTELİKLERİNİN ÜZERİNİ ALEVİ ÖRTÜSÜ ÖRTEREK GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, ortada kimlik siyaseti üzerinden yürüyen bir Cumhurbaşkanlığı tartışmasının olmadığına dikkat çekerek, "Tartışma kimin daha kabiliyetli olduğu üzerine. Biz diyoruz ki; Kılıçdaroğlu'nun kabiliyeti yoktur. Bir diğer husus da şudur; Kemal Kılıçdaroğlu PKK ve FETÖ birlikteliklerinin üzerine bir Alevi örtüsü örterek bunları gizlemeye, kamufle etmeye dönük bir strateji gütmektedir. Kemal Kılıçdaroğlu amaca giden her yol mubahtır anlayışıyla hareket ediyor. Son günlerde iki konu ortaya attı. İkisi de aslında hiç gündemde olmayan meselelerdi: Kimse HDP'ye oy veren seçmen teröristtir demedi. Kimse Alevilerle ilgili bir tartışma açmadı" dedi.
İTTİFAK İÇİNDEN ALEVİ KİMLİĞİ ELEŞTİRİLDİ
İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, katıldığı bir programda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasının Türk toplumu açısından oy verilmemesi gereken bir problem olduğunu belirtmişti. Oral, "Türk toplumu açısından, Sünni diyebileceğimiz Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir, bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Farklı bir isimle çıkılır. Türkiye'nin 65-70'i muhafazakar, dini hassasiyeti yüksek bir profil çiziyorsa o zaman ona hitap edebilen, o kesimin rahatlıkla oy verilebileceği bir ismi genel başkanlar seçecektir ve Türk milletinin önüne koyacaktır" ifadelerine yer vermişti.
TİP Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle aday olmaması gerektiğine işaret ederek, buna göre hareket etmesi gerektiğini belirtmişti.