Kılıçdaroğlu’nun ’ucuz’ şovuna tepki: Şerde ilk birleşenler yine sahnede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam yaptığı videolu paylaşımında yüksek elektrik faturaları hakkında konuşarak "31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterenler oldu.

"KAOS VE PROVOKASYON MODELLERİNDE KAYBEDEN HEP KENDİLERİ OLDU"

O tepkilerden biri de AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas'tan geldi. Arvas, Ağrı Doğubeyazıt'ta elektrik zamları için sokağa çıkınlarla ilgili olarak HDP'nin "sokaklara çıkın" çağrısını hatırlatarak "HDP: Sokaklara çıkın Kılıçdaroğlu ve diğer CHP'liler: Faturamızı ödemiyoruz siz de ödemeyin. Her daim şerde ilk birleşenler yine sahnede. Atladıkları şu; Türkiye'ye kaybettirmek için uyguladıkları kaos ve provokasyon modellerinde kaybeden hep kendileri oldu. Yine öyle olacak" dedi.