Kılıçdaroğlu’nun ’ucuz’ şovuna tepki: Şerde ilk birleşenler yine sahnede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam yaptığı videolu paylaşımında yüksek elektrik faturaları hakkında konuşarak "31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterenler oldu.
"KAOS VE PROVOKASYON MODELLERİNDE KAYBEDEN HEP KENDİLERİ OLDU"
O tepkilerden biri de AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas'tan geldi. Arvas, Ağrı Doğubeyazıt'ta elektrik zamları için sokağa çıkınlarla ilgili olarak HDP'nin "sokaklara çıkın" çağrısını hatırlatarak "HDP: Sokaklara çıkın Kılıçdaroğlu ve diğer CHP'liler: Faturamızı ödemiyoruz siz de ödemeyin. Her daim şerde ilk birleşenler yine sahnede. Atladıkları şu; Türkiye'ye kaybettirmek için uyguladıkları kaos ve provokasyon modellerinde kaybeden hep kendileri oldu. Yine öyle olacak" dedi.
ÇAM: "UCUZ' ŞOVUN DA BİTMİŞ OLUR"
AK Parti MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam ise sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na şu şekilde tepki gösterdi: "Hiç sorun değil Sn.Genel Başkan,mutfakta mum ışığında da telefonuna kayıt yaparsın. Sonra telefon şarjı için Presidential Suit'e geçersin,bedava WİFİ ile videonun Tweetini atarsın.Hazır gitmişken de otelde kalırsın. Sonra zaten faturayı cezalı ödedin mi 'ucuz' şovun da bitmiş olur."
ÇİLEZ: "ÇOK ADİ VE HAFİF BİR POLİTİKA"
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez sosyal medyadan şunları söyledi: "Hadi ödeme. Ödersen namertsin. Senin elektrik paranı ben ödeyeceğim. Türk Halkı bu kadar sorumsuz bir siyasetçiyi hak etmiyor. İndirim yapılacağını mı haber aldı acaba? İndirim olursa " Ben yaptırdım" demek için mi bu gereksiz işleri yapıyor? Çok adi ve hafif bir politika."
ÜZÜM: "TEKRAR KULÜBESİNE GERİ DÖNMÜŞ"
İbrahim Üzüm isimli sosyal medya kullanıcısı ise şunları söyledi: "Geceliği 100 bin liralık otel odasında ki açlık ve zam edebiyatı tutmayınca tekrar kulübesine geri dönmüş Kılıçdaroğlu. "Belki tutar" ümidi ile yaşayıp duruyor zavallı... Bu da tutmazsa, tekneden ajitasyon yapacak artık muhtemelen..."
ÖZER: "KAOS ORTAKLIĞI! PROVOKASYON"
Sema Alfat Özer isimli sosyal medya kullanıcısı ise Kılıçdaroğlu'na tepkisini şöyle dile getirdi: " 'Kandil'in 'sivil itaatsizlik' çağrısına ilk destek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim' Kaos ortaklığı! Provokasyon
LÜKS OTEL ODASI AKLA GELDİ: "BU ODANIN FATURASINI ÖDEMİŞ MİYDİNİZ?"
CHP İstanbul Gençlik Kolları 10 gün önce Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarının yer aldığı videoyla alakalı olarak bir fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaşmıştı. Bu fotoğraf karesinde Kılıçdaroğlu mutfakta değil, lüks bir oda da görülüyor ve hatta Boğaz manzarası da fotoğraf karesine yansıyordu.
Kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya için çekim yaptığı yerin bir otel odası olduğu, Boğaz'a nazır lüks otel odasının fiyatının ise 100 bin lira olduğu ileri sürüldü.
Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemeyeceğine yönelik açıklaması sonrasında sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'na bir hatırlatmada bulundu. Kılıçdaroğlu'nun 10 gün önce geceliği 100 bin lira olduğu ileri sürülen lüks otel odasından yayınladığı videoya atıfta bulunan kimi sosyal medya kullanıcıları tepkisini ortaya koydu.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "100 bin liralık otel odası patlayınca evine dönmüş Kemal. Şimdi de buradan yalan söylüyor. Mekân ve zaman farketmeksizin her yerde yalan söylüyor" diyerek tepkisini ortaya koydu.
Arnavutköy AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Sabriye Güven ise lüks otel odasının fotoğraflarını paylaşıp "Bu odanın faturasını ödemiş miydiniz? Menüde kuru ekmek var mıydı?" diyerek tepki gösterdi. Medya Adamı isimli hesap ise "Geceliği 102.300 liralık otel faturasını da mı ödemedin?" diye sordu.
FETÖ'CÜ CAN DÜNDAR'DAN DESTEK: "SİVİL İTAATSİZLİK GÜZELDİR"
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Can Dündar ise Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamları geri alınmazsa bugünden sonra ödemeyeceğine yönelik açıklamasına destek çıktı. Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sivil itaatsizlik güzeldir" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada provokaston peşimde olan kimi troll hesapların da Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına destek çıktığı görüldü.