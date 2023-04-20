Ücretsiz doğalgaz müjdesi geliyor

Türkiyebugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. Karadeniz'de keşfedilen ve bir süre önce Filyos'ta karaya çıkarılan doğalgazın devreye alınması töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçenlerde yaptığı açıklamada Erdoğan'ın törende bir de müjde vereceğini açıklamıştı. Tarihi tören öncesinde bu müjdenin detayları da ortaya çıktı.Karadeniz doğalgazının kullanılmaya başlanması ile birlikte vatandaşlara yönelik bir indirimle ilgili uzun süredir çalışma yapılıyordu. Bu kapsamda belli formüller üzerinde duruldu. Sonunda karar verildi. Karadeniz gazının evlere girmesinden sonra her konutun aylık 25 metreküplük doğalgaz giderinin devlet tarafından karşılanması öngörüldü. Devletin katkı sağlayacağı 25 metreküp belirlenirken evlerdeki doğalgaz tüketimine bakıldı. Mutfakta kullanılan tüketim miktarının ücretsiz verilmesi gündeme geldi. Bu da yaklaşık 25 metreküpe denk geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende bu müjdeyi vermesi bekleniyor.Son 20 yılda yapılan çalışmalarla doğalgaz kullanım imkânı sunulan vatandaş sayısı 3 kattan fazla artarak 69 milyona yükseldi. 1.3 milyon olan doğalgaz abone sayısı ise 19.1 milyona çıktı. Böylelikle ülke nüfusunun yüzde 81'i, doğalgaz kullanım imkânı ve konforuna kavuştu. İktidarın yaptığı planlamalara göre 2026 döneminde 299 yerleşim yerine daha doğalgaz arzının sağlanması hedefleniyor. 19.8 milyonluk abone dikkate alındığında vatandaşa aylık yaklaşık 2.5 milyar, yıllık 30.8 milyarlık bir destek sağlanmış olacak.TürkiyePetrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'in derinliklerinde keşfedilerek karaya ulaştırılan doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde ilk kez yanma görüntülerini paylaştı. Görüntülerde doğalgazın yanma ünitesindeki drone'la çekilmiş test işlemlerine de yer verildi. Alevlerin havadan çekilen görüntülerine yer verilen paylaşımda, "Enerjide bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda; azimle, sabırla, inançla çalışarak sözümüzü tuttuk ve Karadeniz gazını Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne başarıyla getirdik. Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Töreni için hazırız. Bu projeye emek ve gönül veren herkese minnettarız" denildi. Paylaşımda görüşlerine yer verilen TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise, "Çok şükür, bu mübarek ramazan gününde ne kadar şükretsek az. Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımızın verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz. Allah'a çok şükür bugünü de gördük" dedi.