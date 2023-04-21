SON DAKİKA | AK Parti’nin Bahçelievler’deki bürolarına silahlı saldırı! Önceli Kocasinan ardından Kuleli hedef alındı

KULELİ'DEKİ SEÇİM BÜROSUNA DA SALDIRILDI!

Kocasinan'daki silahlı saldırıdan kısa bir süre sonra yine Bahçelievler'de bulunan Kuleli seçim bürosuna da silahlı saldırı gerçekleştirildi.

"CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe saldırıya ilişkin, "Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz." açıklamasında bulundu.

Kabaktepe, "Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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"MİLLETE HİZMET DAVAMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna ise, saldırıyı lanetlediğini belirterek "Kocasinan merkez mahallesi seçim irtibat büromuzun önünde, büromuzda dava arkadaşlarımız bulunduğu esnada kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şahıs havaya ateş açarak uzaklaşmıştır. bu menfur hadiseyi en şiddetli şekilde lanetliyorum. Cumhurbaşkanımızın izinde bir tehdite ve korkutmalara prim vermeden, millete hizmet davamıza devam edeceğiz. Bu vesile ile Kocasinan Merkez Mahallesi teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasında bulundu.

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ÇUKUROVA İLÇE BİNASI KURŞUNLARIN HEDEFİ OLMUŞTU

Adana'nın Çukurova ilçesinde 20 Nisan'da AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı düzenlenmişti. Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli binaya ateş etmişti. Saldırgan polis ekiplerince yakalanmıştı.