SON DAKİKA | AK Parti'nin Bahçelievler'deki bürolarına silahlı saldırı! Önceli Kocasinan ardından Kuleli hedef alındı | Video
Son dakika haberi: AK Parti'nin Bahçelievler ilçesine bağlı Kocasinan ve Kuleli seçim irtibat bürolarına silahlı saldırı gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe saldırıya ilişkin, "Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz." açıklamasında bulundu.
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