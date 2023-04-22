Son dakika | Kahramanmaraş’ta depremzedelerle buluşma: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaretinde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sevili Kahramanmaraşlılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yaşadığımız 6 şubat depremleri ile bu yıl ramazan bayramını buruk yaşadık. Depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımız Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremin ardından arama kurtarma, enkaz faaliyetleriyle çok geniş bir çalışma yürüttük. Asrın felaketini asrın dayanışması ile göğüsledik.

Depremin 75. gününde 105 binin üzerinde kalıcı konutun yapım sürecini başlattık. Konutların yarısının temelini de attık. Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın.

Deprem bölgesinde sadece konut yapmıyoruz. Yaptığımız şey iş yerleriyle altyapısıyla adeta yeni şehirler kurmaktır.

Riskli yapısını dönüştürmek isteyenlere maliyerin yarısını devlet olarak biz vereceğiz. 750 bin lira ile 900 bin lira arasında değişen hibe desteği için kredi vereceğiz.

Karadeniz gazı ile ülkemiz enerji bağımsızlığı yönünde tarihi bir ilerleme kaydetti.

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