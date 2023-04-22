Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun istismar siyasetine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini, mezhebini sormaz." ifadelerini kullandı.
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