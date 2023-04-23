HDP’li Tiryaki’den flaş çıkış: Kürt sorununun mimarı CHP’dir, burada tartışılacak bir şey yok...

HDP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Batman Milletvekili adayı Mehmet Rüştü Tiryaki, Kürt sorununun CHP döneminde ortaya çıktığını, CHP döneminde çocuklarına kendi dillerinde isim bile veremediklerini söyledi. Tiryaki, "Kürt sorununun mimarı CHP'dir. Burada tartışılacak bir şey yok." dedi.
HDP'Lİ TİRYAKİ: KÜRT SORUNUNUN MİMARI CHP'DİR
CHP ile seçim ittifakına giren HDP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. HDP Batman Milletvekili adayı Rüştü Tiryaki, CHP'nin Kürt sorununun sorumlusu olduğunu söyledi.
HDP'li Rüştü Tiryaki: "Kürt sorununun mimarı CHP'dir" | Video
Tiryaki katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı:
Bu ülkede Kürt sorunu dediğimiz sorunu yaratan mimarlar kimdir diye sorarsanız, Kürt sorununu yaratan CHP'dir. Burada tartışılacak bir şey yok. Kürtlerin kimliğinin inkarı o dönemde atıldı. Kürtlerin adının, dilinin, tarihinin değiştirilmesinin temeli o dönemde atıldı. Çocuklarımıza o dönemde isim bile veremedik. Kürt sorununun mimarı onlardır. Bu sorunu yaratan onlardır.
6'LI KOALİSYON İLE PKK'NIN SİYASİ UZANTISI HDP İTTİFAK KARARI ALMIŞTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyona adaylığını onaylatır onaylatmaz TBMM'de HDP Eş Genel Başkanlarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, HDP'nin şartlarını kabul edince, HDP aday çıkarmama kararı aldı. Kılıçdaroğlu, HDP ile yaptığı görüşme sonrasında kayyum uygulamasına son vereceğini ve Kürt sorununu çözeceğini söyledi. HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklarken, özerklik ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest kalmasını da şart olarak ortaya sunuyor.