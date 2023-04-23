HDP’li Tiryaki’den flaş çıkış: Kürt sorununun mimarı CHP’dir, burada tartışılacak bir şey yok...

HDP'Lİ TİRYAKİ: KÜRT SORUNUNUN MİMARI CHP'DİR

CHP ile seçim ittifakına giren HDP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. HDP Batman Milletvekili adayı Rüştü Tiryaki, CHP'nin Kürt sorununun sorumlusu olduğunu söyledi.

HDP'li Rüştü Tiryaki: "Kürt sorununun mimarı CHP'dir" | Video

Tiryaki katıldığı yayında şu ifadeleri kullandı:

Bu ülkede Kürt sorunu dediğimiz sorunu yaratan mimarlar kimdir diye sorarsanız, Kürt sorununu yaratan CHP'dir. Burada tartışılacak bir şey yok. Kürtlerin kimliğinin inkarı o dönemde atıldı. Kürtlerin adının, dilinin, tarihinin değiştirilmesinin temeli o dönemde atıldı. Çocuklarımıza o dönemde isim bile veremedik. Kürt sorununun mimarı onlardır. Bu sorunu yaratan onlardır.