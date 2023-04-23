HDP'li Rüştü Tiryaki: "Kürt sorununun mimarı CHP'dir" | Video

HDP'li Rüştü Tiryaki, katıldığı bir yayında "Bu ülkede yaşanan Kürt sorununun mimarı, bu cumhuriyeti kuran kadrolardır. Bunların başında da CHP geliyor" dedi.