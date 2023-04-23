Şilili üniversite öğrencisi kız arkadaşının intikamını almak isterken öldürüldü

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde 4 Nisan akşamı saat 22:30 sıralarında meydana geldi. Çelikbaş yolda yürüdüğü sırada siyah bir cipten ateş açıldı ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
İddiaya göre Mardin'de yaşayan Sebastian Aziz Çelikbaş'ın ailesi yıllar önce Şili'ye taşınmışlardı. Çelikbaş'ta orada dünyaya geldi. Babası Şili'nin tanınmış işadamı Rui Bueno'da yaşayan Semir Çelikbaş'tı. Sebastian Aziz Çelikbaş, bundan 13 yıl önce eğitim için İstanbul'a gelmiş ve annesiyle birlikte yaşıyordu.
İNTİKAM PEŞİNE DÜŞTÜ
Özel bir üniversitede Siyasal Bilimler Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Çelikbaş iddiaya göre kız arkadaşına birilerinin uyuşturucu sattırdığı bilgisini aldı. Çok geçmeden kız arkadaşı polisin yaptığı torbacı operasyonunda gözaltına alındı. Kız arkadaşı tutuklandı. Bunun üzerine Çelikbaş akıl almaz bir plan yapıp onun tutuklanmasına sebep olan kişilerden intikam almak için polis kılığına girip eline de bir telsiz alıp torbacıları araştırmaya başladı. 4 Nisan günü saat 22.30 sıralarında, torbacılarla bağlantılı bir kişiyle sokakta tartıştı. Bu tartışmadan kısa süre sonra sokakta bir araç belirdi.
CİPLE GELİP ATEŞ ETTİLER
Sebastian Aziz Çelikbaş'ın yanına yaklaşan araçtan tabancayla ateş açıldı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ihbar üzerine gelen ekipler çalışma başlattı. Polis konuyla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Aralarında silahı kullanan Ali C.'nin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin tutuklanmasından birkaç gün sonra Çelikbaş hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
ÜLKESİNDE GÜNDEM OLDU
Gencin vefatının ardından ailesi taziyeleri Yeşilköy Süryani Kilisesi Salonunda kabul etti. Sebastian Aziz Çelikbaş ise önceki gün Kozlu Süryani Kadim Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çelikbaş'ın öldürülmesi Şili'de büyük yankı buldu. Şili medyası cinayetle ilgili geniş haberlere yer verdi.