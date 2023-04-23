Şilili üniversite öğrencisi kız arkadaşının intikamını almak isterken öldürüldü

İNTİKAM PEŞİNE DÜŞTÜ

Özel bir üniversitede Siyasal Bilimler Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Çelikbaş iddiaya göre kız arkadaşına birilerinin uyuşturucu sattırdığı bilgisini aldı. Çok geçmeden kız arkadaşı polisin yaptığı torbacı operasyonunda gözaltına alındı. Kız arkadaşı tutuklandı. Bunun üzerine Çelikbaş akıl almaz bir plan yapıp onun tutuklanmasına sebep olan kişilerden intikam almak için polis kılığına girip eline de bir telsiz alıp torbacıları araştırmaya başladı. 4 Nisan günü saat 22.30 sıralarında, torbacılarla bağlantılı bir kişiyle sokakta tartıştı. Bu tartışmadan kısa süre sonra sokakta bir araç belirdi.