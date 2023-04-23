TCG Anadolu’da ziyaret bitti şimdi görev vakti

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor. TCG Anadolu'nun Sarayburnu'nda ziyarete açılmasının ardından 5.5 günde 79 bin 274 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.Bugün saat 09.00'da Sarayburnu'ndan demir alacak olan TCG Anadolu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Boğaz'a hareket edecek. Saat 12.00'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek 21 pare top atışı ve çimariva yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve halkı selamlayarak seyrine devam edecek.Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri'ne ait 23 gemi, 23 liman ziyareti icra edecek. TCG Anadolu, dün itibarıyla halka açık ziyaretini tamamladı.Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, 17 Nisan'da Sarayburnu Limanı'nda halkın ziyaretine açılmıştı. TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, helikopterler, tanklar ve LCV çıkarma gemisi ve zırhlı araçları görmek isteyenler yoğun ilgi gösterdi.