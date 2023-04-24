DBP’li Bayındır’dan küstah açıklama: Bebek katili Öcalan’a özgürlük vaadi verdi

BEBEK KATİLİ ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADi!

Küstah açıklamalarına devam eden Bayındır şunları söyledi:

Bu seçim ve sizin duruşunuz öyle görünüyor ki iktidarın fermanını buradan yazacağız. Bu seçim haysiyet seçimidir. Halkımız kararını vermiştir. Biz bu seçimde AKP-MHP faşizmini yok edeceğiz ve Sayın Öcalan'ı özgürleştireceğiz.