Haberler Gündem Haberleri DBP’li Bayındır’dan küstah açıklama: Bebek katili Öcalan’a özgürlük vaadi verdi
Giriş Tarihi: 25.4.2023 01:24 Son Güncelleme: 25.4.2023 01:36

DBP’li Bayındır’dan küstah açıklama: Bebek katili Öcalan’a özgürlük vaadi verdi

7’li koalisyonun ortaklarından HDP’nin Hakkari’de gerçekleştirdiği mitingde sahneye çıkan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, skandal açıklamalara imza attı. Konuşmasında bebek katili terör örgütü elebaşı Öcalan’ı özgürleştirme vaadinde bulunan Bayındır’ın, ittifak vurgusu yaparak kullandığı “Dostarımızla başaracağız” ifadesi tepki çekti.

DBP’li Bayındır’dan küstah açıklama: Bebek katili Öcalan’a özgürlük vaadi verdi

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine doğru ilerleriyor. Aday çıkarmayarak cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin Hakkari mitinginde bir skandala imza atıldı.

SKANDAL SÖZLER!

HDP, her fırsatta terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük naraları atarken sahneye çıkan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır bebek katili Öcalan'ı özgürleştireceklerini söyledi.

DBP'li Bayındır'dan küstah açıklama: Bebek katili Öcalan'a özgürlük vaadi verdi | Video

BEBEK KATİLİ ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADi!

Küstah açıklamalarına devam eden Bayındır şunları söyledi:

Bu seçim ve sizin duruşunuz öyle görünüyor ki iktidarın fermanını buradan yazacağız. Bu seçim haysiyet seçimidir. Halkımız kararını vermiştir. Biz bu seçimde AKP-MHP faşizmini yok edeceğiz ve Sayın Öcalan'ı özgürleştireceğiz.

İTTİFAK VURGUSU: 'DOSTLARIMIZLA BAŞARACAĞIZ'

Bugün Kürtler yalnız değil, ittifak ve müttefikleriyle çok önemli bir yol alıyor. Biz dostlarımızla başaracağız"

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DBP’li Bayındır’dan küstah açıklama: Bebek katili Öcalan’a özgürlük vaadi verdi
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