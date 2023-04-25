DBP’li Bayındır’dan küstah açıklama: Bebek katili Öcalan’a özgürlük vaadi verdi | Video
7’li koalisyonun ortaklarından HDP’nin Hakkari’de gerçekleştirdiği mitingde sahneye çıkan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, skandal açıklamalarda imza attı. Konuşmasında bebek katili terör örgütü elebaşı Öcalan’ı özgürleştirme vaadinde bulunan Bayındır’ın, ittifak vurgusu yaparak kullandığı “Dostarımızla başaracağız” ifadesi tepki çekti.
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