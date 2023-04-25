Video Haber DBP’li Bayındır’dan küstah açıklama: Bebek katili Öcalan’a özgürlük vaadi verdi | Video
DBP’li Bayındır’dan küstah açıklama: Bebek katili Öcalan’a özgürlük vaadi verdi | Video

DBP’li Bayındır’dan küstah açıklama: Bebek katili Öcalan’a özgürlük vaadi verdi | Video

25.04.2023 | 01:33

7’li koalisyonun ortaklarından HDP’nin Hakkari’de gerçekleştirdiği mitingde sahneye çıkan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, skandal açıklamalarda imza attı. Konuşmasında bebek katili terör örgütü elebaşı Öcalan’ı özgürleştirme vaadinde bulunan Bayındır’ın, ittifak vurgusu yaparak kullandığı “Dostarımızla başaracağız” ifadesi tepki çekti.

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