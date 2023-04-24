Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’tan hesap sorma tehdidi: 14 Mayıs’tan sonra gelip kendisi konuşacak

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru ilerlerken terör örgütü PKK ile organik bağını koparamayan HDP ve çevresinde terör suçlularına özgürlük vaatleri her fırsatta dile getiriliyor. HDP'nin Hakkari'deki mitinginde konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 14 Mayıs'tan sonra Demirtaş'ın serbest kalacağını söyledi.

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mektubunu okudu: 14 Mayıs'tan sonra gelip kendisi konuşacak | Video

"14 MAYIS'TAN SONRA KENDİSİ GELİP KONUŞACAK"

Terör suçlarından tutuklu bulunan Demirtaş'ın cezevinden gönderdiği mektubu okuyan Başak Demirtaş, "Ben inanıyorum ki Selahattin'in Hakkari'de okunan son mesajı olacak. 14 Mayıs günü seçim zaferi kazanacağız ve o buraya gelip kendisi konuşacak." ifadelerini kullandı.