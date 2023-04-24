Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mektubunu okudu: 14 Mayıs'tan sonra gelip kendisi konuşacak | Video
Terör suçlarından tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP'nin Hakkari mitinginde Demirtaş'ın mektubunu okudu. 14 Mayıs seçimleri için hesap sorma tehdidinde bulunan Demirtaş, "Artık bize yaşatılanlar için hesap sorma zamanı geliyor. Ben inanıyorum ki Selahattin'in Hakkari'de okunan son mesajı olacak. 14 Mayıs günü seçim zaferi kazanacağız ve o buraya gelip kendisi konuşacak." ifadelerini kullandı.
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