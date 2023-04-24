SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Yok dedikleri fabrikada her 3 dakikada 1 Togg üretiliyor

Biz Türkiye'nin otomobili elektrikli olacak derken aslında bir vizyon ortaya koyduk. Otomotiv sektöründe yaşanacak dönüşümü, dünyada yaşanan devrimi öngörerek vizyoner bir adım attık. Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk. Togg, bu vizyonun birinci adımıydı. Bu akıllı cihazımızı seri üretime geçirerek ülkemizin otomotiv sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir geleceğinin tohumlarını da serptik. Şarj istasyonları da bu vizyonun bir başka önemli halkasıdır. Elektrikli araçlar hızlı şarj istasyonları destek programı kapsamında 81 ilde 1572 şarj istasyonu kurulumuna destek verdik. 250 adet olan hızlı şarj noktası sayısı 700 adeti aştı. Bu sayılar önümüzdeki dönemde daha da artacak.

Türkiye'nin yeşil teknolojiler konusunda ilerlemesi sadece çevre açısından değil aynı zamanda ekonomik ve stratejik açıdan da önemlidir. Özellikle batarya teknolojileri alanında yapılan yatırımlar Türkiye'nin dünyadaki yerini değiştirecek potansiyele sahiptir. Hem yerli teknolojileri geliştirerek hem de uluslararası yatırımcıları ülkeye çekerek bu alanda söz sahibi olmayı hedefliyoruz. İşte bugün Türkiye'nin batarya teknolojilerinde güçlü bir oyuncu olmasını temin edecek, devasa bir yatırımın daha adımını atıyoruz.

TOGG İÇİN KREDİ KOLAYLIĞI

Togg için kamu bankaları kredi kolaylığı sağlayacak. Ev alır gibi Togg alınabilecek, Manisa'da duyuracağım.