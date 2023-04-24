Başkan Erdoğan: "Yok dedikleri fabrikada her 3 dakikada 1 Togg üretiliyor" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Muhalefetin Togg eleştirilerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Önce çıktılar Togg'un fabrikası nerede dediler. Sonra burada üretim bandı yok dediler. Arabayı üretince bu aracı vatandaş alamaz dediler. Togg ön siparişte rekor kırdı. Muhalefetin fabrikası yok dediği Togg'un fabrikasında her 3 dakikada bir araç üretiliyor. Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.