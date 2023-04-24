SON DAKİKA: MHP’den İYİ Parti’ye ’HDP’ göndermesi: İşleri güçleri tiyatro! Akşener, HDP’nin her lafını yaladı yuttu

İYİ Parti, koalisyon masasından kalkıp yeniden oturduktan sonra HDP'nin varlığını da kabul etmil görünüyor. Zaman zaman Meral Akşener ve partiden cılız açıklamalar ile bu ittifak reddedilse de, HDP'den gelen son açıklama bir kez daha ilişkileri gözler önüne serdi. HDP'li Ahmet Türk, İYİ Parti'nin ve Meral Akşener'in kendilerinin varlığına alışması gerektiğini söyledi. İYİ Parti'den bir açıklama gelmezken, sabah.com.tr'ye konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "İYİ Parti ve Meral Akşener, HDP'nin bugüne kadar kendilerine yönelik her türlü laflarını yaladılar, yuttular. Bir tek cevap vermiş değiller. Parti olarak bunların siyasi çizgileri ve duruşları yok. Makam mevki peşinde, CHP'nin, HDP'nin eteğine yapışmış, onlarla bir şeyler olmaya çalışan bir parti. Asıl ittifak, CHP ile HDP arasında. Diğerleri figüran. İYİ Parti bunlara figüranlık yapıyor." dedi.