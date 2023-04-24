SON DAKİKA: MHP’den İYİ Parti’ye ’HDP’ göndermesi: İşleri güçleri tiyatro! Akşener, HDP’nin her lafını yaladı yuttu

İYİ Parti, koalisyon masasından kalkıp yeniden oturduktan sonra HDP'nin varlığını da kabul etmil görünüyor. Zaman zaman Meral Akşener ve partiden cılız açıklamalar ile bu ittifak reddedilse de, HDP'den gelen son açıklama bir kez daha ilişkileri gözler önüne serdi. HDP'li Ahmet Türk, İYİ Parti'nin ve Meral Akşener'in kendilerinin varlığına alışması gerektiğini söyledi. İYİ Parti'den bir açıklama gelmezken, sabah.com.tr'ye konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "İYİ Parti ve Meral Akşener, HDP'nin bugüne kadar kendilerine yönelik her türlü laflarını yaladılar, yuttular. Bir tek cevap vermiş değiller. Parti olarak bunların siyasi çizgileri ve duruşları yok. Makam mevki peşinde, CHP'nin, HDP'nin eteğine yapışmış, onlarla bir şeyler olmaya çalışan bir parti. Asıl ittifak, CHP ile HDP arasında. Diğerleri figüran. İYİ Parti bunlara figüranlık yapıyor." dedi.
HDP'Lİ AHMET TÜRK: İYİ PARTİ VARLIĞIMIZA ALIŞSIN
HDP'nin önemli isimlerinden olan Ahmet Türk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemdeki açıklamalarından memnun olduklarını söyledi. Akşener'in keskin açıklamalar yapmamasına dikkat çeken Türk, İYİ Parti'nin, HDP'nin varlığına kendisini alıştırması gerektiğini söyledi.
İYİ PARTİ SESSİZ
İYİ Parti'ye daha önce, 'Bizim oylarımız ile o koltuklarda oturuyorsunuz! Bu seçimde Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksanız HDP'nin oyları ile olacaksınız." gibi göndermeler yapan HDP, son olarak Ahmet Türk'ün açıklamaları ile yeni bir mesaj gönderdi. İYİ Parti, HDP'ye daha önce de olduğu gibi yanıt vermedi.
MHP'Lİ AKÇAY: İYİ PARTİ, HDP'NİN LAFLARINI YALAYIP YUTTU
Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "İYİ Parti ve Meral Akşener, HDP'nin bugüne kadar kendilerine yönelik her türlü laflarını yaladılar, yuttular. Bir tek cevap vermiş değiller. Parti olarak bunların siyasi çizgileri ve duruşları yok. Makam mevki peşinde, CHP'nin, HDP'nin eteğine yapışmış, onlarla bir şeyler olmaya çalışan bir parti. Asıl ittifak, CHP ile HDP arasında. Diğerleri figüran. İYİ Parti bunlara figüranlık yapıyor." dedi.
"PARTİSİNİN PROGRAMINA 'TÜRK MİLLETİ' BİLE YAZAMADI"
İYİ Parti'nin siyasi çizgisi olmadığını vurgulayan Akçay, "Partisinin programına Türk Milleti bile yazamayan, Milliyetçilik yazamayan bir parti. Hadi oradan diyoruz, neresi milliyetçi İYİ Parti'nin." ifadelerini kullandı.
"İŞLERİ GÜÇLERİ TİYATRO"
Akçay, "Bunlar Meclis'te canciğer, kuzu sarması." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
CHP, HDP, İYİ Parti, her milli konuda ağız birliği yaptılar. Hala öyleler. Vatandaşın bu ilişkileri tasvip etmeyeceğini bildikleri için tiyatro oynuyor. İşleri güçleri tiyatro oynamak.