Bakırköy Belediye Başkanına şok protesto: Sizde hiç mi Allah korkusu yok, paramızı vereceksiniz

Onlarca vatandaşla birlikte Başkan yardımcılarının da olduğu alanda, "Paramı alamıyorum, bakın hastalığıma ilişkin raporum var. Buna rağmen tazminatımı alamıyorum. Karılarla kızlarla gezeceğine, kumara gideceğine paramızı versin. Sizin çocuğunuz var da bizim yok mu? Hiç mi Allah korkusu yok sizde. Allahsızlar, günah değil mi bize. Utanmıyor bir de törene geliyor. Paramızı vereceksiniz" diyerek sitem etti.